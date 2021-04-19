Москва, , 13:36 — REGNUM Принцип взаимности является ключевым в вопросе принятия Россией решения о санкциях в отношении США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принцип взаимности здесь является абсолютной константой. И на основе этой взаимности приняты решения [об ответных санкциях со стороны России]. Эти решения будут приниматься дальше», — сказал Песков.

По его словам, в отношении американской стороны каждый раз будут приниматься «соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться».