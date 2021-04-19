Джакарта, , 13:35 — REGNUM Правительство Индонезии продлевает действие ограничений по коронавирусу до 3 мая 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Председатель комитета по борьбе с коронавирусом Аирлангга Хартарто заявил, что ограничения продлены, потому что эта политика оказала положительное влияние на борьбу с пандемией.

Ограничения продлевают с 22 апреля по 3 мая 2021 года.

Число активных случаев заражения коронавирусом в феврале достигло 16%, а 18 апреля — 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4952 случая заражения SARS-CoV-2.

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