Баку, , 13:39 — REGNUM На границе Азербайджана и Ирана произошел вооруженный инцидент, в ходе которого один из нарушителей границы ранен. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба госпогранслужбы Азербайджана.

«16 апреля около 22:00 двое неизвестных лиц нарушили государственную границу из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в зоне обслуживания пограничного поста пограничных войск государственной пограничной службы «Горадиз» в районе г. село Газахлар Физулинского района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пограничная служба Ирана была уведомлена об инциденте, а нарушители границы — задержаны.

«Задержанными были граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман, 1991 года рождения, и Хусейнпур Секкад Хасан, 1993 года рождения», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе обыска у нарушителей было найдено 1159 таблеток и 78 единиц препарата, похожего на Costed Mikro Politedve, которые они намеревались пронести на территорию Азербайджана.

При этом отмечается, что были задержаны местные жители Физули Гусейнов Эльшан Низами оглу и Садеддинов Ульви Гисмет оглу, которые на автомобиле марки Opel прибыли встретить нарушителей для того, чтобы забрать препараты.

«Сотрудники пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы и Физулинской военной прокуратуры по факту происшествия проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — заключается в сообщении.

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