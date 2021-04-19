Челябинск, , 13:34 — REGNUM В Челябинской области Златоустовская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на перегоне Сыростан — Хребет при содержании железнодорожного пути. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В частности, должностные лица не соблюдали технологию укладки верхнего строения пути. Также оказалось, что документация велась ненадлежащим образом и не проводились профилактические мероприятия. Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры прокуратура внесла соответствующее представление. Два должностных лица стали фигурантами административных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, вагоны с углём сошли с рельсов утром 16 марта. В итоге движение поездов было прервано почти на сутки.