Красногорск, , 13:37 — REGNUM По состоянию на 16 апреля в Подмосковье от коронавируса было вакцинировано около 708 тыс. человек. Об этом 19 апреля заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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«По состоянию на прошлую неделю (на 16 апреля — прим. ИА REGNUM) вакцинировано 708 тыс. человек. Из них старше 60 лет — 41%», — сказала министр.

По ее словам, среди крупных городских округов региона хуже всего вакцинация продвигается в Одинцово и Раменском.