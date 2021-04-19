Москва, , 13:33 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в российское министерство иностранных дел на Смоленской площади, сообщает 19 апреля ИА REGNUM.

Дипломат вошел в здание МИД и не стал отвечать на вопросы журналистов. Визит Антонова в МИД стал знаковым с учетом введения новых антироссийских санкций в ЕС и США, а также ответными мерами Москвы.

Напомним, Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта. Он провел ряд встреч в МИД и Государственной думе.

17 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посол России в США продолжает консультации в Москве.

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