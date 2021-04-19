Пермь, 19 апреля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Перми покраснела река. Егошиха неожиданно стало багрово-красной. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Е.Мехрякова\mtb.permkrai.ru Река

«Мало кто знает, но в Перми проходят съёмки голливудского мистического триллера «Yegoshikha turns red», — пошутил один из подписчиков.

«Что это? Кровавая река?», — недоумевает другой комментатор.

Один из пермяков отметил, что осенью Егошиха была супер салатного цвета, а чиновники объясняли, что вода изменила цвет из-за водорослей. изменение цвета говорили, что это водоросли. «Наверное, тоже водоросли открыли сезон, просто с другого цвета», — предположил он.

Еще один подписчик в ответ утверждает, что в предыдущие годы такого не было — ни осенью, ни весной.

В мэрии предполагают, причиной «покраснения» реки стал краситель, который вытек из колодца ливневки в промышленной зоне Свердловского района. Краситель мог попадать в Егошиху из ее притока — реки Ивановка. Сейчас специалисты проводят расследование инцидента, информирует rifey.ru.