Улан-Удэ, , 13:32 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ спасатели четвёртый час ведут борьбу с крупным пожаром на складе автозапчастей и горюче-смазочным материалов. К настоящему времени обрушилась крыша строения, сообщает портал «Байкал-Daily».

В тушении огня задействовано более 50 человек, девять единиц техники. Также привлечена водовозная техника администрации города и частных предпринимателей.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило 14:14 по местному времени. Ко времени прибытия пожарных, кровля здания была охвачена пламенем. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе спасатели несколько суток тушили пожар на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Полностью ликвидировать его удалось к вечеру 16 апреля.

Подробнее: Пожар на «Невской мануфактуре» полностью ликвидирован