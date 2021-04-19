Новочеркасск, Ростовская область, , 13:32 — REGNUM Власти Новочеркасска, где ранним утром 18 апреля в результате ДТП погибли пятеро подростков, помогут родителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Психологическую поддержку родителям погибших школьников и помощь в организации похорон поручил оказать сити-менеджер Новочеркасска Юрий Лысенко.

ИА REGNUM сообщало, что 20 апреля в Новочеркасске будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Врачи вторые сутки борются за жизнь единственного выжившего пассажира иномарки — несовершеннолетнего воспитанника кадетского училища.

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