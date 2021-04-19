Токио, , 13:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил концепт кроссовера bZ4X 2022 модельного года. Изображения с моделью размещены на сайте компании.

Электрический концепт-кар Toyota bZ4X Пресс-служба Toyota

По своей сути новинка является современной версией кроссовера RAV4 EV. Концепт-кар отличается рельефной лицевой частью, узкой двухрядной радиаторной решёткой с ромбовидным рисунком и имитацией воздушных щелей на передних крыльях. В радиаторной решётке имеется лючок для подзарядки автомобиля.

Концепт собран на «тележке» e-TNGA, разработанной Toyota совместно с Subaru.

Производиться машина будет на предприятиях марки в КНР и Японии. На глобальном рынке модель появится в середине 2022 года.

Ранее автокомпания Toyota представила в Европе новый концепт-кар Aygo X prologue, разработанный дизайнерским подразделением ED. Автомобиль получил двухцветный окрас, а также новую клиновидную крышу, которая придаёт модели более агрессивный и стремительный вид.

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