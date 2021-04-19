Страсбург, Франция, , 13:37 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду в ходе её визита в Страсбург. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба молдавского президента.

«Я отметила в беседе с председателем ПАСЕ, что основным приоритетом моего срока на посту президента является борьба с коррупцией и подлинная реформа судебной системы», — рассказала Санду пресс-службе о встрече с Дамсом.

Она также сообщила, что поблагодарила главу ПАСЕ за поддержку «демократических преобразований» в Молдавии.

Напомним, Санду находится в Страсбурге с рабочим визитом. Она планирует принять участие в открытии весенней сессии ПАСЕ.

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