Воронеж, 19 апреля 2021, 13:30 — REGNUM Специалисты департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области опровергли данные об экологической катастрофе на Черепашьем озере в Новоусманском районе, не подтверждаются и данные о массовой гибели черепах и рыб. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.
Также, уточнили специалисты, на фото в соцсетях видны погибшие красноухие черепахи (а не европейские болотные черепахи, обитающие в Воронежской области) — их разводят в искусственных водоёмах, в аквариумах, однако перезимовать в воронежском климате такие черепахи не способны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видео и фотографии, снятые на Черепашьем озере под Воронежем. Пользователи сообщали о массовой гибели черепах и рыб. Проверку причин гибели черепах начал областной департамент природных ресурсов и экологии, а также специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.
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