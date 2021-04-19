Воронеж, , 13:30 — REGNUM Специалисты департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области опровергли данные об экологической катастрофе на Черепашьем озере в Новоусманском районе, не подтверждаются и данные о массовой гибели черепах и рыб. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

«Экологической катастрофы нет: в воде плавают рыбы, по берегам перемещаются земноводные и ужи. Гибель отдельных особей могла произойти из-за сложных условий зимовки. В связи с небольшим количеством осадков осенью озеро обмелело и зимой промерзло практически до дна», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Также, уточнили специалисты, на фото в соцсетях видны погибшие красноухие черепахи (а не европейские болотные черепахи, обитающие в Воронежской области) — их разводят в искусственных водоёмах, в аквариумах, однако перезимовать в воронежском климате такие черепахи не способны.

«Предположение о зависимости между гибелью черепах и загрязнением Усманки не имеет под собой оснований, поскольку озеро не является пойменным и даже в сильный разлив (которого не было в этом году) не имеет связи с рекой», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видео и фотографии, снятые на Черепашьем озере под Воронежем. Пользователи сообщали о массовой гибели черепах и рыб. Проверку причин гибели черепах начал областной департамент природных ресурсов и экологии, а также специалисты межрегионального управления Росприроднадзора.

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