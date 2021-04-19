Калуга, , 15:44 — REGNUM В Калужской области планируется вакцинировать от COVID-19 порядка 500 тысяч человек. Для выполнения плана вакцинации до 1 октября необходимо вакцинировать не менее 2600 человек в сутки. Об этом 19 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального правительства, где шла речь о ходе вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация от COVID-19. Admoblkaluga.ru

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В настоящее время в регион поступило 92 тыс. 512 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привито 65 тыс. 627 человек. Закончена вакцинация у 42 тыс. 541 человека. В медицинских учреждениях области развёрнуто 42 пункта вакцинации. На выездах организована работа трёх мобильных пунктов и 46 мобильных бригад.

По словам губернатора Владислава Шапши, ряд жителей области из числа маломобильных граждан получили отказ в вакцинации на дому.

«Проведите эту работу таким образом, чтобы жалоб не было. Люди хотят сделать прививку, имеют право на это. Работа эта должна быть организована в кратчайшие сроки. Если мы не хотим вечно ходить в масках и соблюдать ограничения, нужно всем вместе поработать», — сказал Владислав Шапша.

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