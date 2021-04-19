Красногорск, , 13:34 — REGNUM Подмосковье должно стать лидером среди других регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение 19 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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По его словам, Подмосковье в большей степени уязвимо перед пандемией, чем ряд других субъектов РФ по причине высокой плотности населения.

«Мы должны быть в числе лидеров по темпам вакцинации. Потому что наш регион густонаселен, плотность населения высокая. В случае роста эпидемии мы подвергаемся значительному риску», — сказал губернатор.

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