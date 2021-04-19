Прага, , 13:27 — REGNUM Чехия не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил 19 апреля глава МИД этой республики Ян Гамачек.

«Российская сторона не должна знать всего, что мы знаем о той операции», — цитирует его Novinky.cz.

По его словам, «следует ожидать, что Россия будет защищаться». При этом он исключил «появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Гамачек заявил, что в ближайшее время 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию. Российские дипломаты, по его словам, подозреваются в работе на спецслужбы. На вылет из Чехии им дали 48 часов.

По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.

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