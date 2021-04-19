Бердск, Новосибирская область, , 13:26 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка по сообщению о нападении собаки на ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Сегодня в СМИ была опубликована информация о том, что 18 апреля в городе Бердске на пятилетнего мальчика на улице набросилась собака, сорвавшаяся с цепи, и укусила его за лицо. Ребенок прооперирован и находится в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве.

Следователи проверят все факты, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.