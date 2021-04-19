Ярославль, 19 апреля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Ярославле мать с двумя детьми подала в суд на турагентство после отказа вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию. Об этом со ссылкой на Фрунзенский районный суд сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В феврале 2020 года истица приобрела путёвку в Турцию на 10 дней для себя и своих детей, стоимость поездки составила 121 000 рублей. Сама поездка была намечена на срок с 30 августа по 8 сентября 2020 года. Но в связи с введёнными Ростуризмом ограничениями и начинающейся пандемией женщина от путёвки отказалась и направила в компанию заявление о расторжении договора и возврате денег. Деньги ей вернул только посредник в Ярославле, а агент предложил компенсацию в виде турпутевки в Турцию в другие сроки.

«Туроператор направил турагенту гарантийное письмо о переносе тура на иной период времени, с осуществлением доплаты, что является неприемлемым для истцов. Возврат денежных средств, уплаченных за тур, осуществлен лишь турагентом в сумме 9 994, 96 руб., в остальной части до настоящего времени сумма, уплаченная по договору, истице не возвращена», — отмечается в судебном решении.

В суде за несостоявшийся отдых жительница Ярославля потребовала возврата 111 тысяч рублей за путёвку, 107 тысяч рублей неустойки, 30 тысяч рублей за моральный вред и штраф для туроператора в размере 50 процентов от присуждённой денежной суммы, еще по 10 тысяч предлагалось заплатить детям отдыхающей. В марте 2021 года суд требования удовлетворил частично, постановив взыскать с туроператора 114 тысяч рублей. Однако свои деньги она получит еще нескоро.

«Постановлением правительства Российской Федерации N 1073 утверждено Положение об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. включительно, согласно пункту 5 которого в случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 года», — поясняется в судебном решении.

Таким образом, истица получит свои деньги в этом году, если туроператор добровольно исполнит решение суда, или по исполнительному листу с помощью судебных приставов, но уже после 31 декабря 2021 года. В судебном решении не приводится, в какие сроки туроператор всё же предлагал отправить свою клиентку в Турцию. Если компенсация предлагалась на весну-лето 2021 года, то поездка вновь могла не состояться из-за коронавирусных ограничений.