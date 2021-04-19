Киев, , 13:28 — REGNUM Американская компания SpaceX выведет на орбиту украинский спутник Сич 2−1 за $1,99 млн. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская 19 апреля в комментарии информационному агентству УНИАН.

По её словам, запуск должен состояться до конца 2021 года.

Парламентарий также вспомнила об украинском спутнике «Лыбидь», который хранится в полуразобранном состоянии на территории предприятия «Информационные спутниковые системы» в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально Украина планировала заплатить за запуск своего спутника $1 млн.

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