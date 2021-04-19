Красноярск, , 13:23 — REGNUM Ещё 10 800 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса доставлено в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в региональном правительстве.

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Всего с декабря 2020 года Красноярский край получил почти 227 тысяч доз вакцины. Как подчеркнули в краевом правительстве, число желающих привиться растёт. Только за последние семь дней первым и вторым компонентом вакцины в сутки прививались по 2400 жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Красноярском крае выявлен 69 071 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 63 735 человек, скончались 3382 ковид-пациента.

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