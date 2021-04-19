Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после падения куска лепнины с многоэтажного дома на голову двухлетнего ребенка, находившегося в детской коляске. Получивший травмы мальчик уже несколько дней находится в больнице в тяжелом состоянии. О возбуждении дела 19 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, не установленные пока работники ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома № 167 на Московском проспекте, из-за чего 17 апреля с балкона на пятом этаже произошло отслоение и падение фрагмента лепнины. В результате чего двухлетнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

«Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ребенок находится в детской больнице, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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