Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM В Екатеринбурге приговорили уроженца Кушвы (Свердловская область) Юрия Г. к 3.5 годам колонии общего режима за лжеминирование. Такое решение вынес Орджоникидзевский районный суд города.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, против подозреваемого было заведено восемь уголовных дел, из них семь — по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а восьмое — по ст. 158 УК РФ («Кража»).

По данным силовых структур, 23-летний обвиняемый сообщал через единую диспетчерскую службу о минировании Среднеуральского женского монастыря, Северного автовокзала (Екатеринбург), Храма-на-Крови и других объектов Свердловской области с июля по ноябрь 2020 года. Все вызовы оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле эвакуировали школы и ТЦ из-за сообщений о минировании.

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