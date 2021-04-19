Душанбе, , 13:21 — REGNUM Три человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автодороге Душанбе — Рашт, сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Авария произошла на 49-м километре автодороги Душанбе — Рашт в Файзабадском районе республики. По предварительным данным, автомобиль Opel слетел в кювет и перевернулся.

18-летний водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Трое пассажиров скончались от полученных травм на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на автодороге Душанбе — Вахдат — Дангара произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель автомобиля «Опель» врезался в грузовик «Дулан».

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