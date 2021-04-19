Москва, , 13:23 — REGNUM Прохладная погода и дожди ожидают столицу России к 1 мая, а ко Дню Победы температура воздуха в Москве поднимется до +20 °С. Об этом 19 апреля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил синоптик, апрель закончится относительно холодной погодой и своим «холодным хвостом» заденет начало мая.

«То есть на первомайские праздники погода будет не шашлычная, то есть это относительно прохладный температурный фон, но примерно цифры вырисовываются такие: ночь +1…+6 °С, день +10…+15 °С — это Первомай. И 2-го числа на градус теплее — +3…+8 °С под утро, +12…+17 °С в дневные часы. Скорее всего, не обойдётся без локальных дождей», — сказал он.

Также Тишковец добавил, что с 4 и 5 мая по День Победы, согласно предварительным данным, температура на один-два градуса превысит календарную норму: +5… +10 °С ночью и +15… + 20 °C днем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что мокрый снег с дождем ожидаются в столице России 20 и 21 апреля, при этом за данное время может выпасть до 20% месячной нормы осадков.