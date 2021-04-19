Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростовской области участниками прививочной кампании от COVID-19 стали более 246 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 апреля.

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Участие в вакцинации на Дону приняли 246 293 человека (+3 418 за сутки). Оба компонента препарата «Спутник V» получил 117 441 жители Ростовской области (+430 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области для формирования коллективного иммунитета необходимо привить более 2 млн человек — 60% от взрослого населения региона.

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