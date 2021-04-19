Красногорск, 19 апреля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье нужно увеличить. Об этом 19 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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"Вы сами все прекрасно видите. И в том числе наши выявленные случаи говорят о том, что нам нужно быть очень и очень внимательными. Понятно, что лето, понятно, что многие переболели, но наша задача активно разъяснять пользу и важность вакцинации», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что там, где врачи и главы муниципалитетов лично ведут разъяснительную работу темпы вакцинации существенно увеличиваются.