Чита, , 13:19 — REGNUM Забайкальские спасатели предупредили граждан об ухудшении погодных условий с 20 по 22 апреля. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в эти дни местами по региону ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

По данным синоптиков, температура ночью 20 апреля составит 1−6°С, местами 11−16°С мороза, днем 17−22°С, местами 12−17°С, по северным районам — до 3 °C тепла. 22 апреля местами небольшой мокрый снег.

Также 20−22 апреля в большинстве районов Забайкальского края ожидается высокий класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2021 года ураганный ветер повредил 22 дома в Забайкалье: объекты находятся в Агинском, Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском, Краснокаменском, Могойтуйском, Оловяннинском, Шилкинском районах.

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