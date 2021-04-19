Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбургской области на 19 апреля подтопленными остаются 17 низководных мостов, сообщает ГУ МЧС по региону. За сутки от воды освободились три моста.

На реках и водоемах Оренбуржья развернута сеть из 41 гидрологического поста для наблюдения за развитием гидрологической обстановки. Дорожные службы контролируют состояние автомобильных дорог, мостов, эстакад, а также дорожных сооружений.

За сутки стабилизировалась паводковая обстановка на реке Большой Кинель. Уровень воды в реке снизился, и мост оказался освобожденным. Движение транспорта через мост на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Бугуруслан — Старокутлумбетьево в Асекеевском районе открыто.

Спад воды произошел и в реке Ток. Возобновлено движение по низководному мосту, расположенному на автомобильной дороге межмуниципального значения Зеленая Роща — Кутучево в Александровском районе.

Нормализуется ситуация на реке Суудук. Открыт мост на трассе Шильда — Майский в Адамовском районе.

Напомним, в период весеннего паводка в Оренбургской области под угрозой подтопления находятся более 40 низководных мостов.

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