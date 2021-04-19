Москва, , 13:17 — REGNUM Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая готовится к Олимпийским играм в Токио, может обратиться за помощью в получении въездной визы в Великобританию, где 23 мая состоится первый этап «Бриллиантовой лиги», в Министерство иностранных дел России РФ. Об этом 19 апреля сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Мария Ласицкене Diario de Madrid

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«Не исключаю, что нам предстоит обратиться за помощью в оформлении визы в МИД России, так как, вероятнее всего, выдача нейтральных статусов начнется в начале мая, — сказала в беседе с ТАСС Назарова. — И тогда останется очень мало времени для оформления въездных виз в сегодняшних непростых условиях».

Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, 15 апреля.

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Напомним, изначально первый этап «Бриллиантовой лиги» должен был состояться 23 мая в Рабате (Марокко). Однако из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в этой стане Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о переносе в английский Гейтсхед. Дата проведения соревнований осталась прежней.