Ласицкене может потребоваться помощь в оформлении британской визы
Москва, 19 апреля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая готовится к Олимпийским играм в Токио, может обратиться за помощью в получении въездной визы в Великобританию, где 23 мая состоится первый этап «Бриллиантовой лиги», в Министерство иностранных дел России РФ. Об этом 19 апреля сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.
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Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, 15 апреля.
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Напомним, изначально первый этап «Бриллиантовой лиги» должен был состояться 23 мая в Рабате (Марокко). Однако из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в этой стане Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила о переносе в английский Гейтсхед. Дата проведения соревнований осталась прежней.