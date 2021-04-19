Уфа, , 13:23 — REGNUM Экс-директора аграрно-технологического колледжа в Башкирии обвинили в мошенничестве, в результате которого были похищены бюджетные средства на сумму свыше 17 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Илишевском районе подозреваемый экс-руководитель Башкирского Аграрно-Технологического колледжа вступил в сговор с главным бухгалтером и четырьмя сотрудниками бухгалтерии, чтобы похищать бюджетные средства, которые выделялись для нужд этого образовательного учреждения.

«Согласно разработанному плану подозреваемые в период с 2016 по 2019 год, используя свое служебное положение, систематически похищали денежные средства из бюджета образовательного учреждения, изготавливая платежные поручения о перечислении на свои личные счета денежных средств под видом стипендий и социальных выплат для обучающихся детей-сирот, детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными способностями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что фигуранты уголовного дела похитили свыше 17 млн рублей: деньги они потратили на свои нужды.

«Ранее по аналогичному факту хищения бюджетных средств учреждения в 2020 году на общую сумму свыше 5,3 млн рублей возбуждено уголовное дело в отношении участников указанной организованной группы, в ходе расследования которого, установлены новые эпизоды их преступной деятельности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что помимо этого, в прошлом году экс-руководитель колледжа дал указание своим подчиненным сотрудникам заключить договоры с двумя лицами якобы на поставку свыше 600 кг мяса для образовательного учреждения.

«При этом, мясо было поставлено из учебного хозяйства самого колледжа, а оплаченные за поставленное мясо денежные средства в общей сумме свыше 180 тыс. рублей были получены родственником директора, которыми тот распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам было возбуждено пять уголовных дел: экс-руководителя, а также четверых бывших и одного действующего бухгалтера Башкирского Аграрно-Технологического колледжа заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.

Отмечается, что экс-директору колледжа предъявлено обвинение, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-начальника колонии в Башкирии признали виновным в мошенничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сотрудников колледжа заподозрили в хищении 5 млн рублей