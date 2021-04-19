Уфа, 19 апреля 2021, 13:23 — REGNUM Экс-директора аграрно-технологического колледжа в Башкирии обвинили в мошенничестве, в результате которого были похищены бюджетные средства на сумму свыше 17 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в Илишевском районе подозреваемый экс-руководитель Башкирского Аграрно-Технологического колледжа вступил в сговор с главным бухгалтером и четырьмя сотрудниками бухгалтерии, чтобы похищать бюджетные средства, которые выделялись для нужд этого образовательного учреждения.
Следователи считают, что фигуранты уголовного дела похитили свыше 17 млн рублей: деньги они потратили на свои нужды.
Следователи считают, что помимо этого, в прошлом году экс-руководитель колледжа дал указание своим подчиненным сотрудникам заключить договоры с двумя лицами якобы на поставку свыше 600 кг мяса для образовательного учреждения.
По данным фактам было возбуждено пять уголовных дел: экс-руководителя, а также четверых бывших и одного действующего бухгалтера Башкирского Аграрно-Технологического колледжа заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге.
Отмечается, что экс-директору колледжа предъявлено обвинение, сейчас он находится под домашним арестом.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-начальника колонии в Башкирии признали виновным в мошенничестве.
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