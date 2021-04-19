Москва, , 13:27 — REGNUM Теван Бадасян, проходивший свидетелем по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не признал вину в даче ложных показаний. Об этом он заявил 19 апреля в Пресненском суде Москвы.

Бадасян — один из трёх свидетелей, которых обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Ранее он утверждал, что покупал сигареты незадолго до ДТП с Ефремовым, и заметил, что в автомобиле актёра якобы находился «высокий человек в бейсболке».

«Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее», — приводит ТАСС высказывание подсудимого в зале суда.

В ходе проверки показаний, заявил в суде представитель прокуратуры, Бадасян не смог найти магазин, в котором он якобы покупал сигареты в день дорожного происшествия с актёром. Он не смог вспомнить и иные подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, Бадасян, а также Андрей Гаев и Александр Кобец ранее утверждали, что в автомобиле Ефремова находился также некий мужчина. Показания этих свидетелей суд признал недостоверными.

Напомним, в июне 2020 года автомобиль под управлением Ефремова столкнулся с другой машиной, водитель в ней погиб. Актёра признали виновным нарушении ПДД и отправили в колонию на семь с половиной лет.

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