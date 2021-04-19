Тбилиси, , 13:25 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» готовы учесть требование председателя Европейского совета Шарля Мишеля выпустить из заключения осужденного за незаконное ношение оружия совладельца оппозиционного телеканала Георгия Руруа. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 19 апреля.

В «Мечте» отреагировали на план Мишеля по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Глава Евросовета 18 апреля предложил компромиссное соглашение, в котором также говорится о Руруа, как о «политзаключенном».

"Он не политик и не лицо, внесшее какой-либо перелом в политический процесс. Отражение вопроса его освобождения в соглашении между партиями является грубым примером политического вмешательства в правосудие», — говорится в заявлении правящей партии.

В документе также отмечается, что Руруа может помиловать президент Грузии Саломе Зурабишвили. В «Грузинской мечте» не будут выступать против такого решения.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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