Джакарта, , 13:15 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4952 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 19 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 609 300 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 6349 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 выздоровели 1 461 414 человек.

Кроме того, за последние 24 часа 143 человека умерли от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 43 567 человек.

На основании этих данных в Индонезии зарегистрировано 104 319 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию въехало 2680 человек, 1867 из которых были признаны носителями коронавируса.

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