Москва, , 13:18 — REGNUM Летняя оздоровительная кампания для детей в Подмосковье должна быть доступной. Соответствующее поручение 19 апреля дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава Подмосковья напомнил, что из-за пандемии большинство стран закрыто для туристов. Также далеко не все семьи смогу поехать отдыхать на море.

«Большое количество детей отдыхает в наших летних детских учреждениях. Я ставил задачу рассказать четко, как работают эти лагеря, чтобы каждая семья могла принять решение в какое место отправить на отдых своего ребенка. Самое главное — каждый родитель должен иметь возможность посмотреть, выбрать и понять, сколько это стоит и посмотреть, какие места есть в наличии», — заявил Воробьев.

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