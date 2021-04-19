Сеул, , 13:17 — REGNUM В марте 2021 года порядка 13 тыс. неработающих мужчин в Южной Корее занимались уходом за детьми, что на 6 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает YTN со ссылкой на Корейскую статистическую информационную службу (KOSIS).

Согласно опубликованным данным, это самый большой показатель с 1999 года. Темпы роста показателя также оказались самыми высокими с марта 2018 года.

Известно, что 74,5% отцов-домоседов пришлось на лица в возрасте от 30 до 40 лет, а 18% — на мужчин в возрасте от 60 лет и старше.

Между тем, число домохозяек в Южной Корее составило 1,1 млн человек, что на 93 тыс. человек меньше, чем в марте 2020 года. По сравнению с десятью годами ранее показатель сократился на 373 тыс. человек.

По данным министерства труда, в 2020 году отпуск по уходу за ребенком взяли почти 27 423 мужчин из частного сектора, что на 23% больше, чем в 2019 году.