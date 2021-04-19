Рязань, , 13:15 — REGNUM В Рязанской области 19 апреля подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в 18 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 270 человек. За минувшие сутки выписаны после лечения 78 пациентов, всего выздоровели 25 610 человек. Противоэпидемические мероприятия введены в трёх детских садах, девяти школах, четырёх вузах и двух ссузах региона.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у одного пациента, всего в Рязанской области зарегистрирован 421 летальный случай.