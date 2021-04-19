Лондон, , 13:10 — REGNUM Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил об отставке главного тренера Жозе Моуринью. Об этом 19 апреля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что вместе с португальским специалистом клуб покинули его помощники.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года. В сезоне 2020/21 команда за шесть туров до окончания сезона занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

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