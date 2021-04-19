Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 апреля.

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Жертвами COVID-19 стали пять женщин в возрасте от 38 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 75 до 86 лет. Все пациенты имел ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 915 жителей Ростовской области.

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