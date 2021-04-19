Рига, , 13:10 — REGNUM С понедельника, 19 апреля, в Латвии вступили в силу новые послабления режима ограничений в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в Департаменте здоровья страны, отметив, что разрешено вновь открыть торговые центры и магазины в них, а также кинотеатры, театры и концертные залы.

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В то же время сохранены определённые ограничение. Так, магазины в торговых центрах могут работать только с понедельника по пятницу, в выходные они будут закрыты. Во всех открывшихся торговых центрах на одного покупателя должны выделить 50 кв метров или же в одном магазине можно обслуживать.

Также могут работать кинотеатры, театры, проходить массовые мероприятия. Однако в таких местах могут присутствовать не больше 150 человек, они не должны занимать больше 30% мест в зале. Ношение масок и сохранение социальной дистанции между людьми по-прежнему обязательны.

Ожидается, что в середине нынешней недели смогут приступить к работе уличные кафе, а с 26 апреля — спортклубы. Все эти виды деятельности были закрыты с 16 декабря 2020 года, а сам период ограничений и закрытия учреждений в связи с коронавирусом длится с марта 2020 года.