Горно-Алтайск, , 13:09 — REGNUM Частную стоматологическую клинику в Горно-Алтайске оштрафовали за некачественно оказанные медицинские услуги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай, иск подала местная жительница.

В 2018 года она обратилась в клинику для установки имплантов и протезирования. Однако, как было установлено в суде, услуги ей были выполнены некачественно, что повлекло за собой также ухудшение здоровья пациентки. Прокуратура потребовала взыскать в пользу истицы стоимость услуг, а также компенсации морального вреда.

«Верховный Суд Республики Алтай в соответствии с заключением прокурора оставил без изменения решение Горно-Алтайского городского суда, которым в пользу истицы было взыскано более 690 тысяч рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Читайте также: Неудачная липосакция обошлась тюменской клинике в 900 тыс. рублей