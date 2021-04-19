Красноярск, , 13:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в краевом оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

За весь период пандемии в регионе скончались 3382 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 апреля в Красноярском крае выявлен 69 071 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 63 735 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выявили уже более 69 тысяч носителей коронавируса