Москва, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича с 60-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована 19 апреля на сайте правительства.

Мишустин отметил, что под руководством Василевича в «Михайловском» ведётся большая научная и исследовательская деятельность, а также воссоздаются интерьеры старинных усадеб, купеческих дворов и произведения церковного искусства.

«Желаю Вам успехов, новых проектов, крепкого здоровья и благополучия», — подчеркнул Мишустин.

Георгий Василевич. родился в Минске в 1961 году. В 1983 году окончил Белорусский государственный университет по специальности политэконом. Преподавал в Белорусском политехническом институте. С 1994 года работает директором Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское». Является кавалером ордена «Зеленый крест».

На особом режиме у заповедника находится некрополь Пушкиных-Ганнибалов в Святогорском монастыре (могила А. С. Пушкина, его родителей и Ганнибалов).