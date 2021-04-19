Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки обнаружили 237 носителей коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 апреля.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (93), а также Новошахтинске, Азовском, Зерноградском и Сальском районах (по семь). В остальных территориях — от одного до шести случаев. Четверть заразившихся — люди старше 66 лет, 7,2% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявлено 85 395 носителей коронавируса.

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