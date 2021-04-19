Берлин, , 13:09 — REGNUM С призывом остановить реализацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») в случае обострения конфликта в Донбассе выступил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. Он заявил об этом 19 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров видеоконференции глав МИД стран-участниц ЕС.

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По словам немецкого политика, Европейский союз должен направить российским властям «недвусмысленный сигнал».

«Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока — 2» больше нельзя будет придерживаться», — сказал Вебер.

Кроме того, он выступил с утверждением, что Россия якобы причастна к кибератакам и кампании по дезинформации, а также назвал ее действия «реальной угрозой для ЕС и Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношениях между Европейским союзом и Россией продолжается рост напряженности.