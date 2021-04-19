Псков, , 13:20 — REGNUM В Псковской области к концу апреля могут снять некоторые ковидные ограничения, при этом эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, значительного роста заболеваемости пока нет. Об этом 19 апреля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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По его словам, количество заболевших составляет порядка 60−70 человек в сутки. Так, за минувшие сутки в области было выявлено 49 новых инфицированных, что на 20 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем, в области выписаны по выздоровлению 138 жителей. Также зарегистрировано четыре новых летальных исхода от COVID-19.

«На ближайшем региональном оперштабе, который планируется провести 29 апреля, будут рассмотрены возможные корректировки ограничительных мер: участие родителей в выпускных вечерах своих детей и формат проведения памятных акций 9 мая», — уточнил Ведерников.

Отметим, всего за время пандемии в области было выявлено 35 589 инфицированных, из них 25 052 уже выздоровели. Умерли от ковида в регионе 307 человек.

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