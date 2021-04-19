Москва, , 13:04 — REGNUM В Москве будут промыты объекты энергетики, сообщили 19 апреля в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

До конца апреля более будет приведено в порядок свыше 17 тыс. объектов энергетики, рассказали в пресс-службе. Планируется промыть вентиляционные шахты коллекторов, помыть и покрасить здания трансформаторных подстанций, газораспределительных и центральных тепловых пунктов.

Всего коммунальщики готовятся промыть около 2 тыс. инженерных сооружений, 1,1 тыс. памятников. Приведут в порядок фасады и цоколи зданий, элементы дорожной инфраструктуры.