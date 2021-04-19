Москва, , 13:04 — REGNUM Предложение Минфина отложить решение о господдержке 25 новых заводов «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по сжиганию твердых коммунальных отходов доктор экономических наук Никита Кричевский назвал не иначе, как «административной загогулиной».

«Интересное кино получается. Пока в игре были лишь Минэкономразвития и Минприроды, проект по утилизации ТКО более-менее шел. Но как только к делу подключился Минфин, перспектива недополучения «Ростехом» громадных средств стала реальностью.

Нацпроект «Экология» нужен? Без сомнения. Так что к 2030 г. вынь да положь сортировку всех ТКО и двукратное уменьшение захоронения мусора на полигонах.

«Мусорный» проект «Ростеха» непроработан? Кто бы сомневался. У «Ростеха» на первом плане очередное освоение средств, а там как получится.

Хочет ли Минфин выкрутить свои административные пять копеек? И тут все как на ладони: Силуанов в очередной раз действует топорно, не скрывая своих истинных намерений. Поглядим, как правительство будет разруливать эту административную загогулину», — написал Кричевский 19 апреля в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства дорогостоящих 25 новых заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов Минфин предложил приостановить до тех пор, пока не заработают первые пять заводов в Подмосковье и Казани. Стоимость нового проекта — ₽1,3 трлн.

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