Красногорск, 19 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В домах Подмосковья не осталось ни одного лифта старше 25 лет. Такие сведения 19 апреля озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лифте

Глава региона напомнил, что в Подмосковье продолжается работа фонда капремонта многоквартирных домов. В рамках этой деятельности происходит и замена лифтов. В регионе не осталось лифтов старше 25 лет, однако есть около 2,5 тыс. единиц этой техники, возрастом более 20 лет.

«Прошу там, где их состояние оставляет желать лучшего посмотреть, как с опережающим графиком подойти к замене. Там, где есть жалобы жителей и лифты регулярно ломаются, их нужно заменить в первую очередь», — сказал губернатор.