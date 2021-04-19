Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В детском хосписе на озере Шарташ в Екатеринбурге, проект которого поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, смогут ежегодно находиться около 150 детей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Концепцию создания детского хосписа на Шарташе, поддержанную губернатором Евгением Куйвашевым, обсудили на площадке будущей стройки митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и один из инициаторов проекта, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков.

«Развитие паллиативной помощи — дело крайне важное и нужное. Мы этим занимаемся в постоянном режиме. Создание детского хосписа позволит оказывать комплексную помощь и поддержку маленьким пациентам и их семьям. Я уже дал поручения — проработать проект и подготовить предложения по его реализации», — отметил ранее губернатор Свердловской области.

Паллиативное отделение помощи юным уральцам предполагается построить на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, который располагается на большой территории с парком.

«В Екатеринбурге сегодня действует один церковный хоспис для взрослых. Люди там получают помощь. Считаю, что реализация этого проекта станет правильным добрым развитием уже существующих проектов», — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В хосписе планируется создать 30 стационарных мест. По прогнозам авторов проекта, в год здесь смогут принять около 150 пациентов. При этом стационар будет, своего рода, паллиативным хабом, а выездная служба будет оказывать помощь и на дому. На сегодняшний день 882 уральских семьи нуждаются в такой поддержке.

Сейчас на месте будущего хосписа находятся деревянные обветшалые постройки. По данным из открытых источников, когда-то они возводились как дачи, затем использовались для различных целей — в том числе и как санаторий для реабилитации больных туберкулёзом, и как дом отдыха. Два здания в 1995 году были преобразованы в скит, где до 2007 года жили сёстры женского монастыря. С тех пор дома пустуют, продолжают ветшать и разрушаться. Никакой исторической или архитектурной ценности они не имеют, зато, словам инициаторов проекта, могут представлять опасность для посетителей. Именно поэтому родилась идея — построить именно на этом месте новое здание детского хосписа, где будет оказываться помощь неизлечимым больным.

Архитектурную концепцию будущего медицинского отделения разработало бюро ARCHINFORM во главе с Тимуром Абдуллаевым — совершенно безвозмездно. Ведь по замыслу авторов идеи, строительство детского хосписа — это дело, которое должно объединить и сплотить уральцев. По православной традиции хоспис предстоит построить всем миром.

В новом здании будут созданы все условия для индивидуальной работы с пациентами, их родителями, оказанию психологической помощи семьям, а также для медицинского сопровождения пациентов.