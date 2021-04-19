Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 75 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе число выявленных носителей коронавируса достигло 41 566. Среди них 5,3% — это дети, 48% — трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет, остальные — пожилые оренбужцы.

От заболевания излечились 37 682 человека. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 492 пациента. Состояние 152 человек медики оценивают как тяжелое.

От коронавирусной инфекции скончались 803 человека. За последние сутки подтверждено две смерти.

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